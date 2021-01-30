Beşiktaş istedi Hulk Atletico Mineiro'yu seçti

Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Hulk'u kadrosuna kattı.Abone ol
Hulk 14 yıl sonra ülkesi Brezilya'ya döndü... Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Hulk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Atletico Mineiro'dan yapılan açıklamada;
"Hulk ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye gelecektir." ifadelerine yer verdi.
Ele tá tranquilo, feliz, mas se vocês não se tornarem @GaloNaVeia... já sabem, né? Estamos juntos ou não, Massa?— Atlético 😷 (@Atletico) January 29, 2021
📲 https://t.co/n3aFZGN7AT #NósTemosOHulk #AgoraÉaHora 💪🏽 pic.twitter.com/rwgcsxAxzw