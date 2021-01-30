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Beşiktaş istedi Hulk Atletico Mineiro'yu seçti

Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Hulk'u kadrosuna kattı.

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Hulk 14 yıl sonra ülkesi Brezilya'ya döndü... Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Hulk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Atletico Mineiro'dan yapılan açıklamada;

"Hulk ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye gelecektir." ifadelerine yer verdi.

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