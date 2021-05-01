Beşiktaş- Hatayspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 39'uncu haftasında lider Beşiktaş, Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Kartal, mücadeleyi kayıpsız geçerek hem şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak hem de Galatasaray derbisine puan avantajını koruyarak çıkmak istiyor. Ömer Erdoğan'ın Covid-19 testi pozitif çıktığı için, maça teknik direktörsüz çıkacak Hatayspor ise deplasmanda 3 puanı kovalayacak. Zirveyi ilgilendiren mücadelenin kritik anları ve tüm detayları canlı yayınla İnternethaber'de...

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Süper Lig'de lider Beşiktaş, 39'uncu hafta mücadelesinde Hatayspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Müsabaka BeINSports'tan naklen yayınlanacak.

Süper Lig'in son 4 haftasında 2 beraberlik 2 yenilgi alan Beşiktaş; Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın 6 puan ilerisinde olmak üzere 78 puanla lider konumda.

Ligin flaş takımı Hatayspor ise; 36 maçın 19'unu kazandı, 9 kez berabere kaldı. Geride kalan haftalarda 11 kez de yenilgi yüzü gören Hatay ekibi, 57 puanla 5'inci sırada bulunuyor.

11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N'Koudou, Larin

Hatayspor: Munir, Billong, Pablo, Popov, Katranes, Aabid Rayane, Ruben Ribeiro, Akintole, Boupendza, Traore, Diouf