Beşiktaş - Hatayspor maçı (CANLI YAYIN)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
Gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda olmak isteyen Beşiktaş ve Hatayspor'da tek düşünce mutlak galibiyet. Zorlu mücadele öncesi iki takım arasında 1 puan bulunuyor. .
BEŞİKTAŞ 1-1 HATAYSPOR (İLK YARI SONA ERDİ)
42'GOL! Saba Lobjanidze, Hatayspor'a 1-1'lik eşitliği getiren golü kaydetti. Saba, sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Sabanın şık vuruşunda top ağlara gitti.
17'GOL! Batshuayi, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Ghezzal'in pasında sol çaprazda topla buluşan Batshuayi, doğrudan kaleyi düşündü. Batshuayi'nin sert şutunda top, kalecinin sağından ağlara gitti.
İLK 11'LER!
BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Güven, Larin, Batshuayi.
HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf.
HAKEM: Yasin Kol
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1