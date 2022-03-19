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Beşiktaş - Hatayspor maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş - Hatayspor maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

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Gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda olmak isteyen Beşiktaş ve Hatayspor'da tek düşünce mutlak galibiyet. Zorlu mücadele öncesi iki takım arasında 1 puan bulunuyor. .

BEŞİKTAŞ 1-1 HATAYSPOR (İLK YARI SONA ERDİ)

42'GOL! Saba Lobjanidze, Hatayspor'a 1-1'lik eşitliği getiren golü kaydetti. Saba, sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Sabanın şık vuruşunda top ağlara gitti.

17'GOL! Batshuayi, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Ghezzal'in pasında sol çaprazda topla buluşan Batshuayi, doğrudan kaleyi düşündü. Batshuayi'nin sert şutunda top, kalecinin sağından ağlara gitti.

İLK 11'LER!

BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Güven, Larin, Batshuayi.

HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf.

HAKEM: Yasin Kol
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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