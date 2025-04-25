Beşiktaş - Hatayspor / Canlı skor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Türkiye Kupası'ndan elenen siyah beyazlılar, Avrupa'ya gidebilmek için ligde üst sıralara tutunmak istiyor.

Beşiktaş 0 - 1 Hatayspor

20'GOL! Abdülkadir Parmak, Hatayspor'u 1-0 öne geçirdi.

19'Boutobba, sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak direğe kesme bir vuruş yaptı, top direkten döndü.

15'Amır'ın savunmanın arkasına attığı pasta Immobile kaleciyle karşı karşıya kaldı. Immobile'nin vuruşu yandan auta gitti.

14'Beşiktaş, Hatayspor ceza sahası yayı üstünde topu kaptı. Gedson Fernandes'in cepheden sert şutu, sağ direkten geri döndü.

10'Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında Beşiktaş, topla daha fazla oynayan taraf. Hatayspor ise hızlı çıkışlarla pozisyon arıyor.

5'Fernandes, sol kanatta aldığı topla ceza sahası yayına doğru hareketlendi. Fernandes'in sağ ayağıyla yaptığı vuruş uzak direğin dibinden auta gitti.

3'Hatayspor ilk dakikalarda üst üste duran top fırsatları yakalıyor.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

Beşiktaş - Hatayspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Amir, Gedson, Rafa, Rashica, Mustafa, Immobile

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cengiz, Massanga, Görkem, Abdülkadir, Boutobba, Joelson, Strandberg

DERBİ ÖNCESİ MORAL MAÇI

Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Siyah beyazlılar, çıktığı 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 49 puanla 5. basamakta bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım umudunu son haftalarda zora sokan siyah beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışıyor.

10. RANDEVU

Beşiktaş ile Hatayspor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 9 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı. Takımlar 4 kez beraberliği bozamazken, iki karşılaşmada ise Hatayspor sahadan galip ayrıldı. "Kara kartal"ın 19 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle karşılık verdi.

HATAYSPOR KÜME DÜŞEBİLİR

Beşiktaş ile karşılaşan Hatayspor, müsabakadan puan çıkaramazsa lige veda edebilir. Son 4 haftada aldığı mağlubiyetler nedeniyle zor günler yaşayan Hatayspor'un matematiksel olarak yoluna devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek. Süper Lig'de 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor'un karşılaşmadan puan çıkaramaması durumunda sezonun bitişine 5 hafta kala ligi son 4 takım arasında tamamlaması netlik kazanacak. Hatayspor'un yenilmesi, Alanyaspor'un 1 puan alması durumunda Akdeniz ekibinin Süper Lig'deki 5 sezonluk macerası sona erecek.