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Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ligdeki son 7 maçında 6 kez puan kaybına engel olamayan siyah-beyazlılar ligdeki son 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı. İzmir temsilcisi ise ligde geçen sezondan bu yana çıktığı 25 maçta da gol yedi. Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlıyor. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki üçüncü maçına çıkacak Beşiktaş, bu haftaya kadar ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 25 puan topladı.

Ligde son 2 maçından puan çıkaramayan Göztepe ise haftaya 14 puan ve averajla 18. sırada girdi.

Beşiktaş - Göztepe

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Göztepe: İrfan Can, Arslanagic, Atakan, Atınç, Murat, Obinna, Soner, Berkan, Tijanic, Ndiaye, Jahovic

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