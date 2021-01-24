Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig'de fırtına gibi esen, son 8 maçtan 7 galibiyet çıkaran ve 41 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. İlk yarının son haftasında zirvedeki yerini korumak isteyen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Peki; Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden Beşiktaş, 41 puanla liderliğini sürdürüyor. Son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.
Beşiktaş - Göztepe
Stat: Vodafone Park
Hakem: Ali Şansalan
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, N’Koudou, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar
Göztepe: İrfan, Mihojevic, Titi, Berkan, Murat, Soner, Zulj, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Tripic