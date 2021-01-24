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Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de fırtına gibi esen, son 8 maçtan 7 galibiyet çıkaran ve 41 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. İlk yarının son haftasında zirvedeki yerini korumak isteyen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Peki; Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden Beşiktaş, 41 puanla liderliğini sürdürüyor.  Son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.

Beşiktaş - Göztepe

Stat: Vodafone Park
Hakem: Ali Şansalan
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, N’Koudou, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar

Göztepe: İrfan, Mihojevic, Titi, Berkan, Murat, Soner, Zulj, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Tripic

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