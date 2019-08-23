Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi Vodafone Park'ta açılacak. İlk hafta Sivasspor’a kaybeden Beşiktaş, bugün sahasında ilk galibiyeti için Göztepe’yi misafir ediyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde...

Süper Lig'e mağlubiyetle başlayan iki takım, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Sivasspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyeti telafi etmek için taraftarı önünde Göztepe'yi konuk ediyor. Antalyaspor'a 1-0 yenilerek lige tatsız başlayan Göztepe ise, 2002 yılında beri kazanamadığı Dolmabahçe'de hasreti bitirme peşinde... beIN SPORTS HD1'den yayınlanacak ve saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

Beşiktaş, bir resmi maçta 90 gün sonra İstanbul'daki taraftarlarının karşısına çıkacak. Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 24 Mayıs'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı da Vodafone Park'ta ilk kez bir maçta takımın başında yer alacak. Takımın yeni transferleri Douglas, Pedro Rebecho, Tyler Boyd, Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz de siyah-beyazlı taraftarların önünde ilk maça çıkmak için forma bekleyecek.

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığını atlatan Karius'un kaleyi Utku'dan devralması bekleniyor. Göztepe'de ise sakatlığı bulunan Cameron Jerome, bu maçın kadrosuna yer alamayacak. Antalyaspor karşısında 1 maçlık cezasını tamamlayan teknik direktör Tamer Tuna ise takımının başında sahaya çıkabilecek.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 20:30

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Lens, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Poko, Castro, Deniz Kadah, Serdar Gürler, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna