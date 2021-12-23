Beşiktaş Göztepe maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ligdeki son 7 maçında 6 kez puan kaybına engel olamayan siyah-beyazlılar ligdeki son 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı. İzmir temsilcisi ise ligde geçen sezondan bu yana çıktığı 25 maçta da gol yedi. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlıyor. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.
Beşiktaş: 0 - 1 :Göztepe
(İlk yarı oynanıyor)
3' GOOOLL!!! Göztepe, Cherif Ndiaye'nin golü ile maçta öne geçti! Hızlı gelişen atakta Oğuzhan Özyakup'un hatalı pasıyla topla buluşan Soner Aydoğdu pasını bekletmeden Cherif Ndiaye'ye aktardı. Cherif Ndiaye ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlarla buluşturmayı başardı.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Göztepe: İrfan Can, Arslanagiç, Atınç, Atakan, Kerim, Soner, Nwobodo, Berkan, Halil, Tijanic, Ndiaye
Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki üçüncü maçına çıkacak Beşiktaş, bu haftaya kadar ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 25 puan topladı.
Ligde son 2 maçından puan çıkaramayan Göztepe ise haftaya 14 puan ve averajla 18. sırada girdi.