Beşiktaş Göztepe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de fırtına gibi esen, son 8 maçtan 7 galibiyet çıkaran ve 41 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. İlk yarının son haftasında zirvedeki yerini korumak isteyen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden Beşiktaş, 41 puanla liderliğini sürdürüyor. Son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.

Beşiktaş: 0 - 0 :Göztepe (İlk yarı oynanıyor)

19' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Josef De Souza kafayla topu indiriyor. İrfan Can Eğribayat'dan seken topu önünde bulan Cyle Larin yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturuyor. Ancak hakem Ali Şansalan tarafından ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

15' Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışından ceza alanına gönderdiği uzun ortasına hareketlenen Vincent Aboubakar'ın yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.

1' Fabrice N'Sakala'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Vincent Aboubakar'ın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Ali Şansalan

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Cristian Titi, Marko Mihojevic, Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Peter Zulj, Zlatko Tripic, Cherif Ndiaye