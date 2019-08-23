Beşiktaş Göztepe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi Vodafone Park'ta açılıyor. İlk hafta Sivasspor’a kaybeden Beşiktaş, sahasında ilk galibiyeti için Göztepe’yi misafir ediyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde...
Süper Lig'e mağlubiyetle başlayan iki takım, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş, Sivasspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyeti telafi etmek için taraftarı önünde Göztepe'yi konuk ediyor.
Antalyaspor'a 1-0 yenilerek lige tatsız başlayan Göztepe ise, 2002 yılında beri kazanamadığı Dolmabahçe'de hasreti bitirme peşinde...
BEŞİKTAŞ: 0 - 0 :GÖZTEPE
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20:30
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Oğuzhan, Boyd, Lens, Ljajic, Güven
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Borges, Serdar, Yasin Öztekin, Deniz, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna
Beşiktaş, bir resmi maçta 90 gün sonra İstanbul'daki taraftarlarının karşısına çıkıyor. Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 24 Mayıs'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı da Vodafone Park'ta ilk kez bir maçta takımın başında yer alıyor.