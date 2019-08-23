Beşiktaş Göztepe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi Vodafone Park'ta açılıyor. İlk hafta Sivasspor’a kaybeden Beşiktaş, sahasında ilk galibiyeti için Göztepe’yi misafir ediyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde...

Süper Lig'e mağlubiyetle başlayan iki takım, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, Sivasspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyeti telafi etmek için taraftarı önünde Göztepe'yi konuk ediyor.

Antalyaspor'a 1-0 yenilerek lige tatsız başlayan Göztepe ise, 2002 yılında beri kazanamadığı Dolmabahçe'de hasreti bitirme peşinde...

BEŞİKTAŞ: 0 - 0 :GÖZTEPE

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 20:30

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Oğuzhan, Boyd, Lens, Ljajic, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Borges, Serdar, Yasin Öztekin, Deniz, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

Beşiktaş, bir resmi maçta 90 gün sonra İstanbul'daki taraftarlarının karşısına çıkıyor. Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 24 Mayıs'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı da Vodafone Park'ta ilk kez bir maçta takımın başında yer alıyor.