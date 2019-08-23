HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Göztepe maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş Göztepe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi Vodafone Park'ta açılıyor. İlk hafta Sivasspor’a kaybeden Beşiktaş, sahasında ilk galibiyeti için Göztepe’yi misafir ediyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde...

Süper Lig'e mağlubiyetle başlayan iki takım, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, Sivasspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyeti telafi etmek için taraftarı önünde Göztepe'yi konuk ediyor.

Antalyaspor'a 1-0 yenilerek lige tatsız başlayan Göztepe ise, 2002 yılında beri kazanamadığı Dolmabahçe'de hasreti bitirme peşinde...

BEŞİKTAŞ: 0 - 0 :GÖZTEPE

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20:30
YAYIN: beIN SPORTS HD 1 

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Oğuzhan, Boyd, Lens, Ljajic, Güven
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Borges, Serdar, Yasin Öztekin, Deniz, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

Beşiktaş, bir resmi maçta 90 gün sonra İstanbul'daki taraftarlarının karşısına çıkıyor. Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 24 Mayıs'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı da Vodafone Park'ta ilk kez bir maçta takımın başında yer alıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Manisa'da bir kadının karnından 2 kilogram ur çıktı
Manisa'da bir kadının karnından 2 kilogram ur çıktı
Emine Bulut cinayetinde şok detaylar!
Emine Bulut cinayetinde şok detaylar!
Galatasaray'ın yeni forma sponsoru Terra Pizza oldu
Galatasaray'ın yeni forma sponsoru Terra Pizza oldu
Kadın kılığına girdi ama jandarmadan kaçamadı
Kadın kılığına girdi ama jandarmadan kaçamadı
Erdoğan: Bu çatının altından ayrılanların esamesi okunmamıştır
Erdoğan: Bu çatının altından ayrılanların esamesi okunmamıştır
Emine Bulut'un katilini tebrik etti kıyamet koptu
Emine Bulut'un katilini tebrik etti kıyamet koptu
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
Erdoğan'dan Emine Bulut talimatı
Erdoğan'dan Emine Bulut talimatı
Trump'tan Çin'deki ABD firmalarına çağrı
Trump'tan Çin'deki ABD firmalarına çağrı
Başakşehir İrfan Can Kahveci ile sözleşme yeniledi
Başakşehir İrfan Can Kahveci ile sözleşme yeniledi
Iraklı Şii din adamından ABD askerlerinin varlığı haram fetvası
Iraklı Şii din adamından ABD askerlerinin varlığı haram fetvası
Tekirdağ'da ele geçirilen cep tefsiri 1500 yıllık çıktı satılmaya çalışıyordu
Tekirdağ'da ele geçirilen cep tefsiri 1500 yıllık çıktı satılmaya çalışıyordu
Yorumlar