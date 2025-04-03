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Beşiktaş - Göztepe / Canlı

Beşiktaş - Göztepe / Canlı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı, Beşiktaş - Göztepe maçı ile devam ediyor. Bu turun kazananı, yarı finalde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş 0 - 0 Göztepe

6'Beşiktaş'ta Rafa Silva, Göztepe'den Juan'ın müdahalesi ile yere düştü. Faul beklemesine karşın hakem Atilla Karaoğlan devam kararı verdi.

4'Beşiktaş müsabakanın ilk dakikalarına ön alan baskısıyla başladı.

3'Muci savunmanın hatasında topla ceza sahasına girdi. Müsait pozisyonda topu üst direğe nişanladı.

1'Maçta ilk düdük geldi ve mücadele başladı.

Beşiktaş - Göztepe ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Alex, Gedson, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva

Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Doğan, Dennis, Nielsen, İsmail, Tijanic, Romulo, Juan

KUPADA 11. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek.Taraflar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı. Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı. Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Felix Uduokhai ve Elan Ricardo Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Bakhtiyor Zaynutdinov'un da maçta görev yapması beklenmiyor.

GÖZTEPE'NİN EKSİKLERİ

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra Ahmed Ildız'ın da forma giymesi beklenmiyor.

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