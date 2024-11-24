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Beşiktaş - Göztepe / Canlı

Beşiktaş - Göztepe / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaşıyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçıyla devam ediyor. Ligde 5. sırada bulunan Beşiktaş, bir alt sırada bulunan İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlıyor.

Beşiktaş 2 - 2 Göztepe 

32'GOL! Göztepe,Taha Altıkardeş'in kafa golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı! Kornerden gelen topa çok iyi yükselen Taha kafa vuruşuyla topu Mert'in uzanamayacağı bir noktaya gönderdi. 

27'Beşiktaş 3. gole çok yaklaştı! Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Semih Kılıçsoy ceza alanı içinde vurmak için açı aradı. Semih'in sert şutunda top üstten auta çıktı. 

18'Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık paslarıyla ileri çıkmaya çalışıyor. 

12'GOL! Bir gol daha! İki dakika önce kendi kalesine bir gol atan Bokele bu kez Berşiktaş filelerini havalandırdı! Skor 2-1 oldu!

10'GOL! Göztepe savunmasında büyük bir hata Bokele topu kendi ağlarına gönderdi. Beşiktaş 2-0 öne geçti!

7'Bu kez Göztepe tehlikeli geldi! Ceza alanı içinde topla buluşan Romulo sağ çizgiye inip arka direğe ortasını yaptı. Herkesi aşan top taça çıktı.

3'GOL! Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti! Svensson'un sağ kanattan ortasında Semih Kılıçsoy şık bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Beşiktaş - Göztepe ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih

Göztepe: Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Isaac Solet, Matsuki, Juan, Romulo

İki takımın son durumu 

Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.

Ligde 5 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Immobile'nin tedavisi tamamlandı 

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı.

Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcunun yarın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta 3 isim kart sınırında 

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, yarın kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

 

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