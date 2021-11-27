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Beşiktaş Giresunspor maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş Giresunspor maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş Giresunspor maçı ile iki ekip 14. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

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 Giresunspor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş, son yenilgisini rakibine gol atamadığı son karşılaşmada aldı.

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR (CANLI)

MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ BİRLİKTE OLACAĞIZ

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Vida, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Batshuayi

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Balde, Diabate

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son üç maçın ikisini kaybeden Beşiktaş, daha önceki 19 karşılaşmada tek yenilgi almış ve maç başına 3.8'lik gol ortalaması yakalamıştı. Mayıs 1976'daki 3-1'lik Galatasaray galibiyetinden bu yana İstanbul takımlarına rakip olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Giresunspor, bu sezon oynadığı üç karşılaşmayı da ikişer gol yiyerek kaybetti.

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