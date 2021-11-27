Beşiktaş Giresunspor maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş Giresunspor maçı ile iki ekip 14. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Giresunspor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş, son yenilgisini rakibine gol atamadığı son karşılaşmada aldı.

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR (CANLI)

MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ BİRLİKTE OLACAĞIZ

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Vida, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Batshuayi

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Balde, Diabate

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son üç maçın ikisini kaybeden Beşiktaş, daha önceki 19 karşılaşmada tek yenilgi almış ve maç başına 3.8'lik gol ortalaması yakalamıştı. Mayıs 1976'daki 3-1'lik Galatasaray galibiyetinden bu yana İstanbul takımlarına rakip olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Giresunspor, bu sezon oynadığı üç karşılaşmayı da ikişer gol yiyerek kaybetti.