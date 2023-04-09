Beşiktaş Giresunspor (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta dev derbide geriye düştüğü maçta 10 kişi kalmasına rağmen ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden siyah-beyazlılar Giresunspor engelini kayıpsız geçerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Son 4 maçını kazanan Şenol Güneş ve öğrencileri seriyi 5 maça çıkarmanın peşinde. Maça saatler kala futbol severler internette Beşiktaş Giresunspor mücadelesini canlı takip etmenin yollarını araştırıyor. İşte detaylar...

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BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 2-1 GİRESUNSPOR

46'Karşılaşmanın ikinci devresi başladı.

D.A. Karşılaşmanın ilk devresi sona erdi.

45'Ghezzal'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Aboubakar, çok sert bir vuruşla takımını öne geçirdi.

45'GOL Beşiktaş, Aboubakar'ın golüyle durumu 2-1'e getirdi.

45'Görkem Sağlam'ın yaşadığı sakatlık sebebiyle duran oyun yeniden hareketlendi.

45'Giresunspor'da Bradley Kuwas sarı kart gördü.

45'Giresunspor etkili geldi! Kuwas'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Alper'in vuruşu üstten auta gitti.

45'İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

44'Omar Colley sol kanattaki Redmond'ı görmek istedi ancak top doğrudan auta gitti.

43'Bajic Hayrullah'ın pasında savunma arkasına hareketlenmek istedi. Top, kaleci Mert'te kaldı.

42'DİREKTEN DÖNDÜ! Rachid Ghezzal'ın sağ çaprazdan yaptığı orta-şut karışımı vuruş direkten döndü.

41'Sol kanatta topla buluşan Alper Uludağ uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top farklı şekilde auta gitti.

40'Bu golle birlikte Vincent Aboubakar, son 5 lig maçında da GOL atmış oldu.

39'GOL Beşiktaş, Aboubakar'ın penaltıdan attığı GOL ile durumu 1-1'e getirdi.

38'Salih Uçan'ın vuruşunda topa müdahale eden Alexis Perez'in müdahalesinin elle olduğu gerekçesiyle penaltı kararı verildi.

37'PENALTI! Beşiktaş penaltı kazandı.

36'Oyundan alınan Cenk Tosun, kaptanlık bandını Rachid Ghezzal'a verdi.

35'Beşiktaş'ta sakatlanan Cenk Tosun'un yerine Gedson Fernandes oyuna dahil oldu.

33'Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Giresunspor'da Hayrullah Bilazer sakatlık yaşıyor.

32'Hızlı gelşen Giresunspor hücumunda Alper Uludağ topu rakibine kaptırdı ve hücumdan yararlanamadı.

31'Sol kanatta topu sürükleyen Masuaku, çizgiye inmeden ortaladı. Savunmadan seken top kornere çıktı.

30'Beşiktaş yine gole çok yaklaştı! Ceza alanında topla buluşan Cenk'in vuruşunda kaleci Ferhat yine başarılı.

29'Beşiktaş rakip yarı alanda boşluk arıyor.

28'Giresunspor ikinci gole çok yaklaştı! Amir Hadziahmetovic'in pas hatasında araya giren Borja Sainz, ceza alanı önünden vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.

27'Pozisyonun ardından Kuwas'a tepki gösteren Redmond, "Ayağa kalk" diyerek rakibine söylendi.

26'Orta alanda topla buluşan Kuwas, Redmond'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

25'Riad Bajic, savunma arkasına hareketlenmek isteyen Sainz'a derin bir pas göndermek istedi ancak savunma topun kontrolünü sağladı.

24'Beşiktaş gole çok yaklaştı! Ceza alanı içinde topla buluşan Vincent Aboubakar'ın müsait durumda yaptığı vuruşu kaleci Ferhat son anda kornere çeldi.

23'Pozisyon VAR'da incelendikten sonra GOL kararı onandı.

22'Ceza alanında Sainz'in çizgiye inip ortaya çevirdiği topu, Bajic kale ağzından ağlara gönderdi.

21'GOL Giresunspor, Bajic'in golüyle 1-0 öne geçti

20'Giresunspor rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

18'Bu dakikalarda oyun sık sık faul düdükleri ile duruyor.

17'Sol kanatta topla buluşan Redmond rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karar devam.

16'Romain Saiss, önde basıp topu kapmak isteyen Sainz'den şık bir hareketle sıyrılıp tribünlerden alkış aldı.

15'Robert Mejia sağ kanattan topu sürükleyip ceza alanına girdi. Son anda Saiss topu uzaklaştırdı.

14'Kendi yarı alanında topla buluşan Masuaku uzun bir vuruşla topu uzaklaştırmak istedi ve top doğrudan taca gitti.

13'Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

12'Beşiktaş yine etkili geldi. Sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un plasesi üstten auta gitti.

11'Bu kez de Robert Mejia sağ kanatta, Salih Uçan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

10'Pozisyonun ardından Aboubakar ile Perez arasında bir tartışma yaşandı.

9'Orta alanda topla buluşan Aboubakar, Alexis Perez'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

8'Giresunspor etkili geldi. Ceza alanına sokulan Robert Mejia'nın içeri çevirdiği topta Bajic'ten önce savunma araya girdi.

7'Amir Hadziahmetovic uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak kaleci Ferhat rahat bir şekilde topu kontrol etti.

6'Masuaku savunma arkasına hareketlenmek isteyen Aboubakar'ı düşündü ancak ofsayt bayrağı havada.

5'Beşiktal rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

4'Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal'ın ortasına arka direkteki Cenk kafayı vurdu. Kaleci Ferhat başarılı.

3'Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun, savunma arkasına hareketlenmek isteyen Aboubakar'ı düşündü ancak savunma araya girdi.

2'Beşiktaş tribünleri, ilk düdükten itibaren takıma yoğun bir destek veriyor.

1'Beşiktaş-Giresunspor maçı başladı. İki takıma da başarılar dileriz.

Beşiktaş-Giresunspor muhtemel 11'ler:

Beşiktaş Giresunspor maçının ilk 11'leri maça dakikalar kala belli oldu. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden siyah-beyazlılarda derbinin yıldızı Redmond ilk 11'deki yerini aldı. İşte Beşiktaş Giresunspor maçı ilk 11'leri...

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar.

GİRESUNSPOR: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Sainz, Kuwas, Bajic

Beşiktaş Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, Giresunspor’u konuk ediyor. 9 Nisan Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Beşiktaş ile Giresunspor 16. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 4 müsabakadan galibiyet ile ayrılan siyah-beyazlılar, Giresunspor karşısında kazanıp seriye devam etmek istiyor. İki takım Süper Lig'de 16. kez kozlarını paylaşacak.

Kartal, bu sezon evinde 1 kez kaybetti

2022-2023 sezonuna Teknik Direktör Valerien İsmael yönetiminde başlayan ve 12. haftadan itibaren Şenol Güneş önderliğinde devam eden Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, iç sahada tek mağlubiyetini Medipol Başakşehir’den aldı. Şenol Güneş ile sahaya çıktığı 7 iç saha maçında ise 6 galibiyet elde ederken bir kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Giresunspor’un dış saha karnesi

Süper Lig'deki son üç maçında rakipleriyle berabere kalan Giresunspor, bu sezon deplasmanda 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alırken sadece 2 kez 3 puan sevinci yaşadı. Karadeniz temsilcisi deplasman galibiyetlerini Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı elde etti. Yeşil-beyazlılar, yarın akşam Vodafone Park’ta Beşiktaş’ı devirebilirse, bir sezon içerisinde 3 büyükleri deplasmanda yenebilen ilk takım olacak.

Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic sınırda

Zorlu müsabaka öncesi Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç’un yanı sıra son oynanan Fenerbahçe maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Welinton da Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.