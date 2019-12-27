Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Beşiktaş, ilk yarının son maçında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri devre arasına moralli girmek için taraftarı önünde rakibini mağlup etmek istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet peşinde. Peki, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 17. haftasının açılış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı son iki karşılaşmayı kaybeden Beşiktaş saha ve seyircisi önünde 2019'un son maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Gençlerbirliği ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun takımın başına gelmesinin ardından yakaladığı iyi çıkışı zorlu deplasmanda da sürdürmek istiyor.

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Stat: Vodafone Park

Hakem: Fırat Aydınus

Saat: 20:30

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Nkoudou, Umut

Teknik direktör: Abdullah Avcı

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Bjarsymr, Toure, Polomat, Yasin, Sessegnon, Sefa, Seuntjens, Candeias, Ayite

Teknik direktör: Hamza Hamzaoğlu