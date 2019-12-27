Beşiktaş Gençlerbirliği maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Beşiktaş, ilk yarının son maçında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri devre arasına moralli girmek için taraftarı önünde rakibini mağlup etmek istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 17. haftasının açılış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor ve karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligde oynadığı son iki karşılaşmayı kaybeden Beşiktaş saha ve seyircisi önünde 2019'un son maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Gençlerbirliği ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun takımın başına gelmesinin ardından yakaladığı iyi çıkışı zorlu deplasmanda da sürdürmek istiyor.

Beşiktaş: 0 - 1 :Gençlerbirliği (İlk yarı oynanıyor)

24' GOOLL!! Gençlerbirliği Floyd Ayite ile Beşiktaş deplasmanında 1-0 öne geçiyor!

12' KIRMIZI KART Sarı kart pozisyonu sonrası şiddetli itirazlarını sürdüren Nadir Çiftçi, hakem Fırat Aydınus tarafından direk kırmızı kart ile oyundan ihraç ediliyor.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Fırat Aydınus

Saat: 20:30

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, N'Koudou, Diaby, Ljajic, Umut

Teknik direktör: Abdullah Avcı

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sefa, Ayite, Nadir

Teknik direktör: Hamza Hamzaoğlu