Beşiktaş - Gaziantep FK / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşılaşıyor. son 4 maçını kazanarak kazanan siyah beyazı ekip, bu mücadeleden 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş 0 - 0 Gaziantep FK

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

Beşiktaş - Gaziantep FK ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, Ndiaye, Maxim, Okereke, Boateng, Kozlowski

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF 5'TE 5

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Beşiktaş, güçlü rakibini yenmesi durumunda bu sezon ilk defa 5'te 5 yapacak. Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor galibiyetlerinin ardından bir yenisini daha eklemek isteyen Ole Gunnar Solskjær'in öğrencileri, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Etkili bir performansla puanını 47'e çıkartmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, ilk 4 içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

IMMOBILE 6 MAÇTIR SUSKUN

Beşiktaş'ın hücum yollarında en güvendiği isimlerin başında gelen Ciro Immobile, ligde oynadığı son 6 maçta fileleri havalandıramadı. En son Bodrum FK karşısında golünü atan deneyimli futbolcu, sakatlıklar sonrası bir türlü istenilen performansı gösteremiyor. Ligde 21 maçta süre alan 35 yaşındaki Immobile, bu maçlarda 10 gol atma başarısı gösterdi. 3 golde de asisti yapan isim olan İtalyan yıldızın Gaziantep FK maçında nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

OLE GUNNAR SOLSKJAER HENÜZ KAYBETMEDİ

Serdal Adalı'nın göreve gelmesinin ardından teknik direktör olarak Beşiktaş'ın başına getirilen Ole Gunnar Solskjaer, kısa sürede gösterdiği performansla taraftardan tam not aldı. Ligde oynanılan son 4 maçın tamamını kazanan siyah-beyazlılarda, dokunuşlarıyla dikkat çeken Norveçli çalıştırıcı, ligde henüz mağlubiyet almadı. Beşiktaş ile 5 lig maçına çıkan Ole Gunnar Solskjaer, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak takımının ilk 4'e yükselmesinde önemli bir rol oynadı.

RAFA SILVA İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından performansında dikkat çeken bir artış göstere Rafa Silva, ligde oynadığı son 4 maçta 3 gol ve 2 asist yaptı. Siyah-beyazlı formayla 23 lig maçına çıkan yıldız futbolcu, 7 defa fileleri havalandırırken, 3 kez de gol pası verdi. Hücum yollarında önemli bir rol üstlenen 31 yaşındaki Portekizli futbolcu, şimdiden taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı.

İKİ TAKIM ARASINDA 17. RANDEVU

Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Gaziantep FK 17. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 9'unu siyah-beyazlılar kazanırken, 4 mücadeleyi de kırmızı-siyahlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.