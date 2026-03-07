Beşiktaş - Galatasaray Süper Lig derbi maçı
Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş derbi maçında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
BEŞİKTAŞ 0-1 GALATASARAY (CANLI SKOR)
39’ Gol… Beşiktaş 0-1 Galatasaray (Osimhen)
Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, derbide Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ı konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak. Beşiktaş-Galatasaray maçı saat 20.00'da başlayacak.
İLK 11'LER:
BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen