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Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 10. haftasında tüm gözler Beşiktaş - Galatasaray derbisinde! Son 4 karşılaşmada kötü bir performans sergileyen Kartal, saha ve seyirci avantajını kullanmak istiyor. Ligde son 3 maçını kazanan Aslan ise üç puanla evine dönerek galibiyet serisini sürdürmeye çalışıyor. Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek ve dev derbi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Kartal, 17 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor. Aynı sonuçlara ve puana sahip olan Aslan ise averajla sıralamanın 7. basamağında bulunuyor.

Beşiktaş - Galatasaray

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Kenan, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Muhammed

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