Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de 19. haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın yönetiminde lider durumda bulunan Beşiktaş, liderliğini sürdürmek istiyor. Rakibiyle arasında iki puan fark bulunan Galatasaray ise deplasmanda galibiyet arıyor.. Peki; Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 19. haftası nefesleri kesecek bir derbiye sahne oluyor. 2021 yılının ilk derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor. Vodafone Park'ta 19:00'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Ligde geçen hafta Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 35 puanla zirvede yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı. Kartal, 17 müsabakada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi gördü.

Geride bıraktığımız haftada Gençlerbirliği'ni 6-0 gibi görkemli bir skorla mağlup eden Galatasaray, 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle haftaya 33 puanla üçüncü sırada girdi. Sadece 14 gol yiyerek ligde kalesini en iyi savunan takım olarak dikkati çeken Aslan, yaptığı 17 maçın 8'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Welinton, sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yaşadığı kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de derbide görev yapamayacak.

Beşiktaş - Galatasaray

Stat: Vodafone Park

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 19:00

Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Galatasaray: Okan, Linnes (Şener), Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Diagne