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Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Süper Lig'de 9. haftanın en önemli maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. İki takım da üst sıralara yükselmek için mücadeleyi kazanmak istiyor. Kaybedenin büyük yara alacağı derbi için nefesler tutuldu, geri sayıma geçildi. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'de 9. haftanın en önemli maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 19:00'fa başlayacak dev derbide Mete Kalkavan düdük çalacak. Nefes kesecek mücadele beIN SPORTS HD 1'den ekranlara gelecek.

Sezona kötü başlayan Beşiktaş, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı takımın 9 puanı bulunuyor. Ligde bu sezon evinde 4 maç yapan siyah-beyazlı ekip, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde etti. Sahasında 7 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 2 gol gördü. 

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı takım da geride kalan 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Topladığı 13 puanla haftaya averajla 7. sırada giren Galatasaray, derbide rakibini mağlup ederek kötü gidişine 'dur' demek istiyor.

Beşiktaş - Galatasaray

Stat: Vodafone Park
Hakem: Mete Kalkavan
Saat: 19:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel, Andone

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