Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor ve dev derbi beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Beşiktaş: 1 - 1 :Galatasaray

(İlk yarı sona erdi)

40' GOOOLL!!! Beşiktaş, Cyle Larin'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor! Umut Meraş'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Cyle Larin, Fernando Muslera'dan önce davranarak altıpas içinden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

35' GOOOLL!!! Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun golü ile maçta öne geçiyor! Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Alexandru Cicaldau ceza yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun solundan köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

30' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Alexandru Cicaldau'nun doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

20' Cyle Larin'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Alex Teixeira'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan auta çıkıyor.

16' Rachid Ghezzal'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Michy Batshuayi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kalıyor.

12' Miralem Pjanic'in uzun pasıyla ceza alanında topla buluşan Michy Batshuayi'nin sol çaprazdan yaptığı zayıf vuruşta Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.

10' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Miralem Pjanic'in ceza alanına gönderdiği ortasında üst direğe çarpan top auta gidiyor.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Josef, Pjanic, Teixera, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Diagne

Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Kartal, 17 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor. Aynı sonuçlara ve puana sahip olan Aslan ise averajla sıralamanın 7. basamağında bulunuyor.