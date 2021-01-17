Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 19. haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın yönetiminde lider durumda bulunan Beşiktaş, liderliğini sürdürmek istiyor. Rakibiyle arasında iki puan fark bulunan Galatasaray ise deplasmanda galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 19. haftası nefesleri kesecek bir derbiye sahne oluyor. 2021 yılının ilk derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Vodafone Park'ta 19:00'da başlayan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.

Beşiktaş: 0 - 0 :Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

37' Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Rachid Ghezzal'ın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

35' Marcao'nun uzun geri pasında araya giren Cyle Larin hızla ilerleyerek ceza alanına giriyor ve karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

33' Arda Turan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Marcao'nun hafif sol çaprazdan gelişine yaptığı etkili vuruşta Atiba Hutchinson son anda uzak köşeden topu kornere gönderiyor.

20' Sol kanattan kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Mbaye Diagne'nin ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

18' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Vincent Aboubakar'ın kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

9' Arda Turan'ın ara pasında Ersin Destanoğlu, Mbaye Diagne'den önce topa hakim olmayı başarıyor.

8' Cyle Larin'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Rachid Ghezzal'ın Marcelo Saracchi'yi ekarte ederek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direği dibinden az farkla auta gidiyor.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 19:00

Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef De Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

Galatasaray: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Mbaye Diagne

Ligde geçen hafta Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 35 puanla zirvede yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı. Kartal, 17 müsabakada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi gördü.

Geride bıraktığımız haftada Gençlerbirliği'ni 6-0 gibi görkemli bir skorla mağlup eden Galatasaray, 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle haftaya 33 puanla üçüncü sırada girdi. Sadece 14 gol yiyerek ligde kalesini en iyi savunan takım olarak dikkati çeken Aslan, yaptığı 17 maçın 8'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Welinton, sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yaşadığı kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de derbide görev yapamayacak.