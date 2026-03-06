Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler golcülerde

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbide gözler iki takımın golcülerinde olacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ligin ikinci yarısına iyi başlayan siyah-beyazlı ekip, geride kalan 24 haftada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle 46 puan topladı. Beşiktaş, derbi öncesinde puan tablosunun 4. sırasında yer alıyor.

Okan Buruk idaresinde son 3 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar ise 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle hanesine 58 puan yazdırdı. "Cimbom" haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

Tüpraş Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak derbi, hem 100 yılı aşan rekabete bir sayfa daha ekleyecek hem de bu sezonki şampiyonluk yarışını etkileyecek. Müsabakada golcülerin performansı ise skoru belirleyecek en büyük etken olacak.

Süper Lig'de bu sezonun 24 haftalık bölümde "Kara Kartal" 45 gol sevinci yaşarken "Cimbom" 58 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligde en golcü takımlar listesi puan durumuyla paralellik gösterirken Galatasaray zirvede, Beşiktaş ise 4. basamakta sıra buldu.

Siyah-beyazlı ekipte Cengiz Ünder ve El Bilal Toure beşer, Vaclav Cerny ve Orkun Kökçü dörder, Jota Silva ve Hyeon-gyu Oh üçer, Wilfried Ndidi 2, Milot Rashica, Emirhan Topçu, Tiago Djalo, Mustafa Hekimoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ile Junior Olaitan birer kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda ise Mauro Icardi 13, Victor Osimhen 10, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz altışar, Gabriel Sara ve Yunus Akgün beşer, Eren Elmalı 3, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan ikişer, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Sacha Boey birer kez ağları sarstı.

Siyah-beyazlılarda Oh iyi başladı

Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş kariyerine iyi başlangıç yaptı.

Ara transfer döneminde Belçika temsilcisi Genk'ten alınan Oh, siyah-beyazlı formayla 4 Süper Lig maçında forma giydi. İlk 3 müsabakada birer gol atan 24 yaşındaki santrfor, kısa sürede Beşiktaş taraftarının gönlünü kazandı.

Beşiktaş'ta kanat oyuncularının golcü performansı dikkati çekiyor

Bu sezon santrforlarından istediği katkıyı alamayan Beşiktaş'ta kanat ve orta saha oyuncuları golleriyle skora destek oldu.

Siyah-beyazlı takımda kanat oyuncuları, Süper Lig'de rakip filelere gönderilen 45 golün 18'ine imza attı. Kanatlarda görev yapan Cengiz Ünder ve El Bilal Toure beşer, Vaclav Cerny 4, Jota Silva 3 ve Milot Rashica, 1 kez takımı lehine skoru değiştirdi.

Orta sahalardan Orkun Kökçü 4, Wilfried Ndidi 2, Junior Olaitan ise 1 gol sevinci yaşadı.

Icardi ve Osimhen'in performansı belirleyici olacak

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde golcü isimleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile skor bulmaya çalışacak.

Sarı-kırmızılılarda 4. sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de 13 kez ağları havalandırdı. Nijeryalı Victor Osimhen ise ligde 10 gol sevinci yaşadı.

İki futbolcu, lider Galatasaray'ın yarınki derbide en büyük kozu olacak. Kanat oyuncuları Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Yunus Akgün, Noa Lang, Yaser Asprilla ise hem golleri hem de asistleriyle Icardi ve Osimhen'e yardımcı olmaya çalışacak.

Mauro Icardi, Beşiktaş'a 5 gol attı

Galatasaray'da Mauro Icardi, daha önce Beşiktaş'a karşı forma giydiği 7 maçta 5 gol sevinci yaşadı.

Arjantinli futbolcu, 6'sı Süper Lig ve 1'i Süper Kupa olmak üzere Beşiktaş ile oynanan 7 müsabakada görev yaptı. Siyah-beyazlı takıma karşı sahaya çıktığı ilk 3 maçta 5 gol atan Icardi, sonraki 4 karşılaşmada suskun kaldı.

Öte yandan, Victor Osimhen ise Beşiktaş'a karşı 3 maçta 1 kez ağları havalandırdı.