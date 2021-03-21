Beşiktaş Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Bir tarafta 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan lider Beşiktaş, diğer tarafta şampiyonluk umutlarını devam ettirmek isteyen Fenerbahçe... 31. hafta mücadelesinde Süper Lig'in iki devi karşı karşıya geliyor. Fırtına gibi esen Kartal, çıkışını derbi zaferiyle süslemenin peşinde. Zirvenin gerisinde kalan Kanarya ise deplasmanda kazanıp yarışa tutunmak istiyor. Peki; Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve derbinin canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek ve zirve yarışını yakından ilgilendiren dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligin 30. haftasında son şampiyon Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda. Bu sezon şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 58 puanla sıralamanın 3'üncü basamağında bulunuyor. Kartal, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta Kanarya'yı 4-3 mağlup etmişti.

Beşiktaş - Fenerbahçe

Stat: Vodafone Park

Hakem: Halil Umut Meler

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mbwana Samatta