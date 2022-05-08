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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 36. haftasındaki derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Kartal, taraftarı önünde kazanarak Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Kanarya ise alacağı galibiyetle ikincilikteki yerini sağlamlaştırmanın peşinde. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar, Umut, Kenan, Josef, Atiba, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar

Beşiktaş, geride kalan 35 müsabakada 14 galibiyet ve 12 beraberlikle topladığı 54 puanla 7. sırada yer alıyor. Ligde önemli bir çıkışa imza atan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan Fenerbahçe ise 3. sıradaki Konyaspor'un 4 puan önünde 68 puanla 2. sırada haftaya girdi.

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