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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de 33. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Üçüncülük için büyük avantaj sağlayan Beşiktaş, ezeli rakibini de yenerek bu avantajını korumak istiyor. Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanında galibiyet arıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, dev derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor. Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanında galibiyet arıyor.

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak sezonun son derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek ve zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe

Stat: Vodafone Park
Hakem: Halil Umut Meler
Saat: 21:00
Yayın: beIN SPORTS 1

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Boateng, Boyd, Burak
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Jailson, Deniz, Vedat
Teknik Direktör: Tahir Karapınar

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