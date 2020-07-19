BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,12
HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler belli oldu)

Süper Lig'de 33. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Üçüncülük için büyük avantaj sağlayan Beşiktaş, ezeli rakibini de yenerek bu avantajını korumak istiyor. Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanında galibiyet arıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, dev derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor. Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanında galibiyet arıyor.

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak sezonun son derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek ve zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe

Stat: Vodafone Park
Hakem: Halil Umut Meler
Saat: 21:00
Yayın: beIN SPORTS 1

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Caner Erkin, Domagoj Vida, Gökhan Gönül, Tyler Boyd, Kevin-Prince Boateng, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Burak Yılmaz
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar, Simon Falette, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi
Teknik Direktör: Tahir Karapınar

SON DAKİKA HABERLERİ
İletişim Başkanlığı ABD'li fonlarla desteklenen besleme medyayı rahatsız etti
Mısır Müftüsü: Ayasofya'nın cami olması kabul edilemez
Anne ve oğlunu ev almak için yardım istedikleri tanıdıkları öldürmüş
Söz yüzüğü atılınca damat adayı dehşet saçtı
Türkiye koronavirüs salgını nedeniyle İran ve Afganistana uçuşları durdurdu
İçişleri Bakanı Soylu'dan Mehmet Metiner'e Bakara Suresi ile cevap! 'Yalan söylemeleri...'
ÖNCEKİ HABERLER
Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de terör saldırısı: 4 ölü 20 yaralı
Bursa'da kazma kürek işe koyulan definecilere suçüstü
Vali Arslantaş: Salda Gölü'nün suyu içilebilir
Menekşe plajı ezber bozmadı deniz meraklısı çok sosyal mesafe yok
ABD'de maskesiz sokağa çıkan kişi ailesine koronavirüs bulaştırdı
Ardahan lise taban puanları sıralaması 2020 nitelikli lise listesi
Yorumlar