Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler belli oldu)

Süper Lig'de 33. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Üçüncülük için büyük avantaj sağlayan Beşiktaş, ezeli rakibini de yenerek bu avantajını korumak istiyor. Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanında galibiyet arıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, dev derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor. Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanında galibiyet arıyor.

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak sezonun son derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek ve zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe

Stat: Vodafone Park

Hakem: Halil Umut Meler

Saat: 21:00

Yayın: beIN SPORTS 1

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Caner Erkin, Domagoj Vida, Gökhan Gönül, Tyler Boyd, Kevin-Prince Boateng, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Burak Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar, Simon Falette, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi

Teknik Direktör: Tahir Karapınar