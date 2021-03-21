Beşiktaş Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Bir tarafta 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan lider Beşiktaş, diğer tarafta şampiyonluk umutlarını devam ettirmek isteyen Fenerbahçe... 31. hafta mücadelesinde Süper Lig'in iki devi karşı karşıya geliyor. Fırtına gibi esen Kartal, çıkışını derbi zaferiyle süslemenin peşinde. Zirvenin gerisinde kalan Kanarya ise deplasmanda kazanıp yarışa tutunmak istiyor. Detaylar ve derbinin canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor ve zirve yarışını yakından ilgilendiren dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Ligin 30. haftasında son şampiyon Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda. Bu sezon şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 58 puanla sıralamanın 3'üncü basamağında bulunuyor. Kartal, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta Kanarya'yı 4-3 mağlup etmişti.

Beşiktaş: 1 - 1 :Fenerbahçe

(İkinci yarı oynanıyor)

89' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor! Caner Erkin'in pasıyla topla buluşan Ozan Tufan'ın ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlarla buluşuyor.

87' Bernard Mensah'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Altay Bayındır topa hakim olmayı başarıyor.

86' Ceza alanında topla buluşan Vincent Aboubakar'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor. Pozisyonun devamında topla buluşan Rachid Ghezzal'ın ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

83' Rachid Ghezzal'ın pasıyla topla buluşan Bernard Mensah'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

71' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jose Sosa'nın doğrudan kaleye gönderdiği etkili şutunda Ersin Destanoğlu son anda sağ üst köşeden topu kornere çelmeyi başarıyor.

62' Rachid Ghezzal'ın uzun pasıyla topla buluşan Vincent Aboubakar'ın Marcel Tisserand'ı ekarte edip ceza alanına girerek karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kalesini zamanında terk eden Altay Bayındır gole izin vermiyor.

52' Adem Ljajic'in pasıyla topla buluşan Vincent Aboubakar'ın ceza yayından gelişine yaptığı etkili vuruşta Altay Bayındır sol köşeden topu kornere çelmeyi başarıyor.

48' GOOOLL!!! Beşiktaş, Domagoj Vida'nın golü ile maçta öne geçiyor! Kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Domagoj Vida'nın altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluşuyor.

45' Valentin Rosier'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Altay Bayındır iki hamlede topa hakim olmayı başarıyor.

44' Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan az farkla auta çıkıyor.

39' Valentin Rosier'in pasıyla topla buluşan Josef De Souza'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.

37' Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top Welinton'dan geri geliyor. Pozisyonun devamında Bright Osayi-Samuel'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Nazım Sangare'nin vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

27' Ceza alanında topla buluşan Atiba Hutchinson'ın sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı etkili vuruşta Altay Bayındır son anda topa hakim olmayı başarıyor.

26' Adem Ljajic'in pasıyla topla buluşan Vincent Aboubakar'ın şık çalımlarla Serdar Aziz'i ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Altay Bayındır topu uzaklaştırmayı başarıyor.

15' Enner Valencia'nın uzun pasıyla ceza alanında topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu gole izin vermiyor.

14' Ceza alanında topla buluşan Vincent Aboubakar'ın içe kat ederek yaptığı vuruş istediği gibi olmayınca top auta gidiyor.

6' Mbwana Samatta'nın pasıyla topla buluşan Dimitris Pelkas'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Halil Umut Meler

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mbwana Samatta