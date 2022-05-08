Beşiktaş Fenerbahçe CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 36. haftasındaki sezonun son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Kartal, taraftarı önünde kazanarak Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Kanarya ise alacağı galibiyetle ikincilikteki yerini sağlamlaştırmanın peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun
Beşiktaş, geride kalan 35 müsabakada 14 galibiyet ve 12 beraberlikle topladığı 54 puanla 7. sırada yer alıyor. Ligde önemli bir çıkışa imza atan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan Fenerbahçe ise 3. sıradaki Konyaspor'un 4 puan önünde 68 puanla 2. sırada haftaya girdi.