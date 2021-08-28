Beşiktaş-Fatih Karagümrük Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta puan kaybı yaşayan Siyah-Beyazlılar, rakibi karşısında galibiyet arıyor. Karagümrük ekibi ise zorlu maçtan puan veya puanlar çıkararak üst sıralar için avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve skor takibi canlı yayınla İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 3'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ- FATİH KARAGÜMRÜK: 1-0 (CANLI SKOR)

60- Orta saha yakınında yaşanan ikili mücadele sırasında Efe Tatlı, Rachid Ghezzal'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

48- İkinci sarıdan kırmızı kart! Beşiktaş Salih Uçan'ın gördüğü ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kalıyor.

42- Gelişen Beşiktaş hızlı atağında Michy Batshuayi'yi faulle durduran Ervin Zukanovic hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

36- Orta saha yakınında yaşanan ikili mücadele sırasında Salih Uçan, Efe Tatlı'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

30- GOOLL!!! Beşiktaş Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 öne geçiyor! Sol kanatta Kerim Frei'ın hatalı pasında topu kapan Alex Teixeira ceza sahası yayında sağ ayağıyla yaptığı şık plase vuruşunda topu ağlara gönderiyor.

16- Josef De Souza'ya yaptığı faul sonrasında yoğun itirazları nedeniyle Jimmy Durmaz hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

14- Orta saha yakınında yaşanan ikili mücadele sırasında Erhun Öztümer, Welinton'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

5- Beşiktaş Michy Batshuayi ile gole yaklaşıyor. Ceza sahası yayında Josef De Souza'nın Jimmy Durmaz'a yaptığı pres sonuç veriyor ve top Michy Batshuayi'de kalıyor. Michy Batshuayi'nin ceza sahasında sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruş yandan auta gidiyor.

1- Mücadelede ilk vuruş Fatih Karagümrük'ün.

11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Salih, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Erhun, Kerim Frei, Pesic

Maçtan ilk görüntüler: