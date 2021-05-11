Beşiktaş- Fatih Karagümrük Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'de, Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk yolunda yara alan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. En yakın rakibiyle arasında 2 puan fark bulunan Kartal, hatanın telafisi olmadığını biliyor ve maçı kazanarak mutlu sona yaklaşmak istiyor. Sezonun flaş ekibi Karagümrük ise kolay lokma olacak gibi görünmüyor. Mücadelenin tüm detayları ve kritik pozisyonları canlı yayınla İnternethaber'de...Abone ol
Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 41'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Saat 20:30'da Vodafone Park'ta başlayan maçta hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor. Mücadele BeIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.
Ligde oynadığı son karşılaşmada Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Siyah-Beyazlılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor. Cezalı durumdaki Atiba, karşılaşmada takımını yalnız bırakıyor.
BEŞİKTAŞ- FATİH KARAGÜMRÜK: 1-1 (CANLI SKOR)
54- GOOOL! Larin'ın ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Ghezzal şutunda top ağlarla buluştu.
50- Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda top doğrudan dışarı çıktı.
45- Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortada Larin'in kafa vuruşunda kaleci Viviano, gole izin vermedi.
41- Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Sobiech'in pasında arka direkte bomboş durumda olan Ndao'nun şutunda Welinton topu çizgiden çıkardı.
39- GOOOL! Fatih Karagümrük'te Balkovec'in sol kanattan ortasında Bertolacci ceza sahasında topu ağlara gönderdi.
35- Beşiktaş gole yaklaştı! N'koudou'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ljajic, ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık pozisyonu devam ettirdi.
22- N'Koudou'nun caza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top uzak kale direğini sıyırıp dışarı çıktı.
15- Rakip yarı alanda baskı yapan Beşiktaş karşısında Fatih Karagümrük hücuma çıkmakta zorluk çekiyor. Lider, bu dakikaya dek oyuna ağırlığını koyuyor.
11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin
Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Sobiech