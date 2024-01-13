Beşiktaş - Fatih Karagümrük / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar yeni hocası Fernando Santos ile ilk maçına çıkıyor ve bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Fatih Karagümrük ise zorlu deplasmandan 3 puan almak için mücadele ediyor.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük

Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak

İlk 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Salih, Kourbelis, Güven, Lasagna

Süper Lig'de 16. randevu

Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük, ligde 15 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 10, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. Beşiktaş'la, Karagümrük arasında oynanan son müsabakayı siyah-beyazlılar, 1-0 kazanmıştı.

Fernando Santos'un ilk sınavı

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirilen Fernando Santos ile ilk sınavına VavaCars Fatih Karagümrük karşısında çıkacak. Siyah-beyazlıların bir önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor maçını tribünden takip eden Portekizli antrenör, Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk deneyimini yaşayacak.

Beşiktaş evinde 3 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi. Siyah-beyazlılar, sahasında çıktığı söz konusu 3 karşılaşmada Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu maçlarında hepsine sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sezon iç sahada 9 maça çıkan Beşiktaş, 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, aldığı 3 mağlubiyeti son haftalarda yaşadı.

Fatih Karagümrük deplasmanda 1 kez güldü

Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de ettiği 5 galibiyetin yalnızca 1 tanesini dış sahada aldı. Söz konusu 3 puanı sezonun ikinci haftasında Başakşehir'e karşı elde eden Fatih Karagümrük, son 4 deplasman müsabakasında ise gülemedi.