Beşiktaş Fatih Karagümrük (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Günün en kritik maçında geride kalan haftalarda 4 puan toplayan Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İlk hafta Alanyaspor'a yenilen ve ikinci haftayı bay geçen Karagümrük, Pirlo önderliğinde zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Siyah-Beyazlılar ise kendi evinde taraftarlarının desteği ile haftayı 3 puan ile kapatmak istiyor. Zorlu mücadelenin tüm bilgileri ve canlı anlatımı haberimizde...

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BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 0-0 FATİH KARAGÜMRÜK

Beşiktaş - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Necip, Masuaku, Kenan, Salih, Berkay, Gedson, N’Koudou, Weghorst

Beşiktaş - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta bu akşam saat 21.45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde...

Fatih Karagümrük: Viviano, Caner, Emir, Burak, Biraschi, Jimmy, Ricci, Levent, Borini, A.Musa, M.Diagne

Beşiktaş'ta beş eksik

Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson’ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal bugünkü karşılaşmada görev alamayacak. Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında olmayacak.

Ghezzal yerine Kenan Karaman!

Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal’ın olmayışı canları sıktı. Cezayirli futbolcunun yerine kimin oynayacağı merak konusuydu. Valerien Ismael, sağ kanatta Kenan Karaman’ı denedi ve olumlu sonuç aldı. Ismael, bu bölgeyi Kenan Karaman’a emanet etti.

Cenk Tosun dönüyor

Beşiktaş’ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun’un cezası sona erdi. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk, görev verilmesi halinde bugünkü maçta forma giyebilecek.