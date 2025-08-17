Beşiktaş - Eyüpspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Kayserispor maçı, Avrupa mücadelesi sebebiyle ertelenen Beşiktaş, sezonu seyircisi önünde Eyüpspor karşılaşması ile açıyor. Karşılaşmaya galibiyet parolası ile çıkan siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig'e 3 puan ile başlamak istiyor.

Beşiktaş 0 - 0 Eyüpspor

4'Eyüpspor tehlikeli geldi. Savunmadan hızlı paslarla çıkan Eyüpspor, sağ kanattan Halil'i kaçırdı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Halil'in vuruşunu Mert kornere çeldi. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Beşiktaş - Eyüpspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

İkas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF 3 PUAN

Kadrosuna önemli isimleri katan ve ligde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Beşiktaş, yeni sezon açılış maçında hata yapmak istemiyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Kara Kartal, Eyüpspor karşısında 3 puan alarak lige moralli başlamanın hesaplarını yapıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmeyi başardı. İki ekip 2023- 2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ 2025-2026 SEZONU İSTATİSTİKLERİ

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi müsabakaya çıktı. Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş, rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam siyah-beyazlılar, organizasyonun 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaştı. Beşiktaş, rakibini deplasmanda 4-1, sahasında da 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Bu sezon toplamda 4 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

SON 12 SEZONDA 11 GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de son 12 sezonda ilk hafta maçlarında 11 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar 2013-2014'ten 2024-2025'e dek 12 sezonda sırasıyla Trabzonspor (2-0), Mersin İdmanyurdu (0-1, 2-5) (2 sezon üst üste), Alanyaspor (4-1), Antalyaspor (2-0), Akhisarspor (2-1), Trabzonspor (1-3), Çaykur Rizespor (3-0), Kayserispor (1-0), Fatih Karagümrük (0-1) ve Samsunspor'u (0-2) mağlup etti. Söz konusu dönemde Beşiktaş, sadece 2019-2020 sezonunda deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybetti.

KARA KARTAL GOL SORUNU YAŞAMIYOR

Beşiktaş, geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 58'inde gol atarken, sadece 9'unda rakip fileleri havalandıramadı. Siyah-beyazlı ekip, gol bulamadığı 9 mücadeleye de deplasmanda çıktı. Kara kartal, sahasında oynadığı 33 ilk hafta karşılaşmasının tamamında ise gol sevinci yaşadı.