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Beşiktaş - Eyüpspor / Canlı

Beşiktaş - Eyüpspor / Canlı

Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından siyah beyazlı ekip bu maçtan 3 puan alarak Fenerbahçe ile puanını eşitlemek istiyor.

Beşiktaş - Eyüpspor

Karşılaşma saat 20:00'da başlayacak.

Beşiktaş - Eyüpspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile

Eyüpspor: Berke Özer; Caner Erkin, Claro, Robin, Dubois; Melih, Samu Saiz, Midtsjo; Ahmed Kutucu, Emre, Thiam

Kartal avantaj peşinde

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

 

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