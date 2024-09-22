Beşiktaş - Eyüpspor / Canlı

Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından siyah beyazlı ekip bu maçtan 3 puan alarak Fenerbahçe ile puanını eşitlemek istiyor.
Beşiktaş - Eyüpspor
Karşılaşma saat 20:00'da başlayacak.
Beşiktaş - Eyüpspor ilk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile
Eyüpspor: Berke Özer; Caner Erkin, Claro, Robin, Dubois; Melih, Samu Saiz, Midtsjo; Ahmed Kutucu, Emre, Thiam
Kartal avantaj peşinde
Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.
Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.