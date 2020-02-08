Beşiktaş evinde Gaziantep'i ağırlıyor maçta kritik dakikalar CANLI ANLATIM

Süper Lig’in 21. haftası Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Alper Ulusoy'un yönettiği mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

70 Beşiktaş'ta Boateng nefis bir vuruşla topu ağlara yolladı ve ilk maçında golle tanıştı!

57' Beşiktaş 2. gole çok yaklaştı! Burak Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın mesafeden topu yandan auta yolladı.



Sarı Kart 55'Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sarı kart gördü. Gökhan, Başakşehir deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.Sarı Kart - Gökhan Gönül



Ev Sahibi Golü 52'Burak Yılmaz penaltı atışında topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi!Gol - Burak Yilmaz



Penaltı 48'Beşiktaş'ta Burak Yılmaz frikiği kullandı. Top barajdan döndü.

Dönen topu Elneny ceza alanı içine doldurdu. Elneny'nin ortasında top Güray'ın koluna çarptı hakem penaltı noktasını gösterdi.Penaltı - Atiba Hutchinson

Sarı Kart47'Gaziantep'te Kana Bıyık sarı kart gördü.Sarı Kart - Jean-Armel Kana-Biyik



Maç Başladı46'Maçta ikinci yarı başladı...



Oyuncu Değişikliği45'Beşiktaş'ta Boateng ikinci yarıda oyunda. Adem Ljajic dışarı alındı.Adem Ljajic - Kevin-Prince Boateng

Devre ArasıSon düdük geldi. İlk yarı 0-0 sona erdi.



43'Beşiktaş baskı kurdu! Gökhan Gönül sağ kanatta çizgiye inip ortasını yaptı! Son anda savunmada Oğuz topu kornere yolladı.



42'Beşiktaş'ta Diaby ceza alanı dışından çok sert vurdu! Kaleci Günay aynı güzellikte bir kurtarışla golü önledi!



38'Beşiktaş'ta çizgiye inen Diaby'nin kale sahasına ortasında Burak Yılmaz topu önce kontrol etti sonrasında kafayla vuruşunu yaptı. Kaleci Günay güçlükle topu kornere çeldi!

31' Gaziantep etkili geldi! Kayode sağ kanatta boş bir koridor yakaladı! Ceza alanı içindeki Muhammet'e pasını verdi. Son anda araya giren Karius tehlikeyi önledi.

25'Beşiktaş sağ kanattan Diaby'yle geldi! Diaby'nin tehlikeli bögeye ortasında Gaziantep savunması topu uzaklaştırdı.

15' Bu kez Gaziantep tehlike yarattı! Son çizgiye inen Kayode'nin ortası kaleye paralel bir şekilde herkesi aşarak tehlikeli bölgeden çıktı.

9'Beşiktaş, Burak Yılmaz'la gole yaklaştı! Burak karşı karşıya pozisyonda topu yandan auta yolladı. Yan hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı.

2' İlk atak girişimi Beşiktaş'tan geldi! N'Koudou sol kanattan ceza alanına yaklaşıp ortasını yaptı. Gaziantep savunması topu karşıladı.

1' Vodafone Park'ta karşılaşma başladı!



İLK 11'LER

Beşiktaş XI: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N'Koudou, Ljajic, Burak.

Gaziantep FK XI: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet Demir, Kayode.