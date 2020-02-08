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Beşiktaş evinde Gaziantep'i ağırlıyor maç başladı Canlı anlatım

Süper Lig’in 21. haftası Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Alper Ulusoy'un yönettiği mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

15' Bu kez Gaziantep tehlike yarattı! Son çizgiye inen Kayode'nin ortası kaleye paralel bir şekilde herkesi aşarak tehlikeli bölgeden çıktı.

9'Beşiktaş, Burak Yılmaz'la gole yaklaştı! Burak karşı karşıya pozisyonda topu yandan auta yolladı. Yan hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı.

2' İlk atak girişimi Beşiktaş'tan geldi! N'Koudou sol kanattan ceza alanına yaklaşıp ortasını yaptı. Gaziantep savunması topu karşıladı.

1' Vodafone Park'ta karşılaşma başladı!

İLK 11'LER

Beşiktaş XI: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N'Koudou, Ljajic, Burak.

Gaziantep FK XI: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet Demir, Kayode.

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