Beşiktaş - Eintracht Frankfurt / Canlı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçına çıkan Beşiktaş, Dolmabahçe'de Alman rakibi Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçına çıkan Beşiktaş, Dolmabahçe'de Alman rakibi Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Ajax karşısında aldığı farklı yenilgiyi unutturmak isteyen Kartal, bu maçtan galip ayrılarak yukarılara yükselmeyi hedefliyor.
Beşiktaş 0 - 2 Eintracht Frankfurt
22'GOL! Ebimbe skoru 2-0 yaptı. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Koch'un kafayla indirdiği topa Ebimbe yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.
19'GOL! Marmoush, Frankfurt'u 1-0 öne geçiren golü attı. Penaltı atışında topun başına geçen Marmoush yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.
11'Pozisyonu izleyen hakem pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğunu tespit etti.
10'Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem pozisyonu izlemeye gitti.
Pozisyon8'Immobile ceza sahasında yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı beklese de hakem oyunu devam ettirdi.
6'Ndour'un ceza yayının sağından yaptığı şık vuruşta kaleci son anda kornere çeldi.
4'Beşiktaş rakip yarı alanında seri paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt ilk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa, Rashica, Muci, Immobile
Eintracht Frankfurt: Santos, Nkounkou, Theate, Koch, Kristensen, Larsson, Dahoud, Ebimbe, Götze, Marmoush, Matanović