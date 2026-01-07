BIST 12.054
DOLAR 43,04
EURO 50,37
ALTIN 6.154,16
HABER /  SPOR

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ameliyat edildi

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ameliyat edildi

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, ameliyat edildi.

Abone ol

Ürkmezgil'in iletişim ekibinden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir cerrahi operasyon geçiren ve yoğun bakım ünitesine alınan Ürkmezgil'in tetkik ve kontrollerinin sürdüğü, sağlık durumunun "stabil" olduğu duyuruldu.

Öte yandan Ürkmezgil ailesi, tedavi sürecine birkaç gün daha yoğun bakımda devam edilecek Ahmet Ürkmezgil'in sağlık durumunun genel seyrini hekimlerin, "umut verici bulduğu" bilgisini verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilal Erdoğan'dan Malatya'da Türkiye Yüzyılı vurgusu
Bilal Erdoğan'dan Malatya'da Türkiye Yüzyılı vurgusu
BM, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'da "ırk ayrımcılığı" yapmakla suçluyor
BM, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'da "ırk ayrımcılığı" yapmakla suçluyor
Ankara Emniyet Müdürlüğü otoparkında yangın çıktı! 6 tır zarar gördü
Ankara Emniyet Müdürlüğü otoparkında yangın çıktı! 6 tır zarar gördü
Beşiktaş'la yollarını ayıran Paulista'dan veda mesajı
Beşiktaş'la yollarını ayıran Paulista'dan veda mesajı
MHP'li Yönter'den ABD'ye 'Venezuela' tepkisi
MHP'li Yönter'den ABD'ye 'Venezuela' tepkisi
TFF açıkladı! Mehmet Altıparmak ve Mustafa Alper Avcı dahil 108 teknik sorumlu bahisten sevk edildi
TFF açıkladı! Mehmet Altıparmak ve Mustafa Alper Avcı dahil 108 teknik sorumlu bahisten sevk edildi
Tarihi Erzurum Kongre binasıyla ilgili kritik karar
Tarihi Erzurum Kongre binasıyla ilgili kritik karar
Haldun Dormen’den haber var! Sağlık durumunu açıkladı
Haldun Dormen’den haber var! Sağlık durumunu açıkladı
Okula gelmeyince ortaya çıktı: Evinde ölü bulundu!
Okula gelmeyince ortaya çıktı: Evinde ölü bulundu!
Vedaya çeyrek kala! Görüşmeler çoktan başladı, Szymanski Fener'den gidiyor
Vedaya çeyrek kala! Görüşmeler çoktan başladı, Szymanski Fener'den gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüs hediye etti! Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nda yüzler gülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüs hediye etti! Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nda yüzler gülüyor
Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı geldi
Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı geldi