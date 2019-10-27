Beşiktaş derbi galibiyetiyle lige tutundu

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Sezon başından beri istediği sonuçları alamayan ve Braga yenilgisiyle daha da sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbi galibiyetiyle nefes aldı.

Rakibini, 69. dakikada Umut Nayir'in golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezonki 3. galibiyetini elde etti. Rakipleriyle 3 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, puanını 12'ye yükselterek, 8. sıraya kadar çıktı.

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında aldığı 4-1'lik yenilginin ardından çıktığı 3 maçta kalesinde gol görmedi. Söz konusu karşılaşmalarda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 ve Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden ve MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 7 puan topladı.