Beşiktaş derbi galibiyetiyle lige tutundu
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ı 1-0 yendi. Ligde 3. galibiyetini alan Kartal, puanını 12'ye yükseltti. Siyah-beyazlı ekip, ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Sezon başından beri istediği sonuçları alamayan ve Braga yenilgisiyle daha da sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbi galibiyetiyle nefes aldı.
Rakibini, 69. dakikada Umut Nayir'in golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezonki 3. galibiyetini elde etti. Rakipleriyle 3 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, puanını 12'ye yükselterek, 8. sıraya kadar çıktı.
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında aldığı 4-1'lik yenilginin ardından çıktığı 3 maçta kalesinde gol görmedi. Söz konusu karşılaşmalarda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 ve Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden ve MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 7 puan topladı.
Evinde Galatasaray'a yine geçit vermedi
Beşiktaş, iç sahada Galatasaray'a bir kez daha geçit vermedi.
Evinde Galatasaray'a son olarak 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, ardından rakibiyle oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sarı-kırmızılı ekibi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Vodafone Park'taki ilk derbi maçını ise 2-2 berabere tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'deki son üç Galatasaray maçında ise 3-0, 1-0 ve 1-0'lık galibiyetler elde etti.
Beşiktaş, Galatasaray ile evinde oynadığı son 5 maçta 9 gol atıp 3 gol yedi. Siyah-beyazlı takım, son derbi maçında Galatasaray gol izni vermedi.
Son 11 maçtaki 6. galibiyet
Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynadığı son 11 maçta 6. kez kazandı.
Söz konusu karşılaşmalarda rakibine 3 kez mağlup olan Beşiktaş, 2 maçı ise berabere tamamladı.
Bu 11 maçta rakibine 12 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 10 gol gördü.
Sahasında yine iyi savunma
Siyah-beyazlı ekip, evinde yine iyi savunma yaptı.
Vodafone Park'taki lig maçlarında sadece Çaykur Rizespor (1-1) ve Medipol Başakşehir (1-1) karşılaşmalarında gol yiyen Beşiktaş; Göztepe (3-0), Aytemiz Alanyaspor (2-0) ve Galatasaray (1-0) maçlarında gole izin vermedi.