Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor'u ağırlıyor. Zirve yarışını sürdürmek isteyen Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal'ın puan kaybına tahammülü yok. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor ise sürpriz peşinde. Peki; Beşiktaş - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Zirve hesapları yapan Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında küme düşme hattından kurtulmak isteyen Denizlispor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek ve mücadele
beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Geçen haftayı bay geçen Kartal, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 51 puanla ikinci sırada yer alıyor. 21 puanlı Denizlispor ise düşme hattında bulunuyor. Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı 3-2'lik skorla Beşiktaş kazanmıştı.
Beşiktaş - Denizlispor
Stat: Vodafone Park
Hakem: Cüneyt Çakır
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1