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Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de 11. hafta maçında Beşiktaş ile Denizlispor üç puan mücadelesi verecek. Siyah-beyazlı takım UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra Denizlispor'u mağlup ederek tekrar moral bulmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'ya 3-1 yenilen ve Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında Denizlispor’u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek maçta Özgür Yankaya düdük çalacak.

Ligdeki son 4 maçında 10 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşacağı rakibini yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Denizlispor ise Beşiktaş deplasmanında galibiyet peşinde olacak.

Süper Lig'de Denizlispor ile karşılaştığı 38 maçın sadece dördünü kaybeden Beşiktaş, rakibine karşı son sekiz maçında sahadan galip ayrıldı. Denizlispor'u ağırladığı 19 maçın 18'inde yenilmeyen Beşiktaş, sadece kaybettiği karşılaşmada gol atamadı. 5 Mayıs 1996'da oynanan ve Denizlispor'un bu deplasmandaki tek galibiyeti olan maç, Ersun Yanal'ın profesyonel kariyerinin ilk galibiyeti ve Christoph Daum'un Beşiktaş'taki ilk döneminin sonu olmuştu.

Beşiktaş - Denizlispor

Stat: Vodafone Park
Hakem: Özgür Yankaya
Saat: 19:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Boyd, Ljajic, Diaby, Burak

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Zeki, Murawski, Olcay, Aissati, Barrow, Mehmet

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