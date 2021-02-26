Beşiktaş Denizlispor maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor'u ağırlıyor. Zirve yarışını sürdürmek isteyen Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal'ın puan kaybına tahammülü yok. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor ise sürpriz peşinde. Detaylar ve maçın skor takibi İnternethaber'de...

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Zirve hesapları yapan Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında küme düşme hattından kurtulmak isteyen Denizlispor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor ve mücadele

beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Geçen haftayı bay geçen Kartal, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 51 puanla ikinci sırada yer alıyor. 21 puanlı Denizlispor ise düşme hattında bulunuyor. Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı 3-2'lik skorla Beşiktaş kazanmıştı.

Beşiktaş: 3 - 0 :Denizlispor (İkinci yarı oynanıyor)

50' Hugo Rodallega'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

47' Atiba Hutchinson'ın ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda Cenk Gönen topa hakim olmayı başarıyor.

45+3' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Angelo Sagal'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Tiago Lopes'in kafa vuruşunda Ersin Destanoğlu topa hakim olmayı başarıyor.

45+2' Ceza alanında topla buluşan Angelo Sagal'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üst direkten geri geliyor.

44' Ceza alanında topla buluşan Hugo Rodallega rakibini ekarte ederek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturuyor. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

42' Ceza alanında topla buluşan Fabiano Leismann'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.

39' GOOOLL!!! Beşiktaş, Adem Ljajic'in golü ile maçta farkı üçe çıkarıyor! 2. golün hemen ardından hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Vincent Aboubakar ilerleyerek ceza alanına giriyor ve pasını müsait durumdaki Adem Ljajic'e aktarıyor. Adem Ljajic'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

38' GOOOLL!!! Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor! Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Adem Ljajic'in ceza alanına gönderdiği ortasında Cenk Gönen'in uzaklaştırdığı top Fabrice N'Sakala'nın önünde kalıyor. Fabrice N'Sakala'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Mix Diskerud'dan seken topu önünde bulan Vincent Aboubakar dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

32' Domagoj Vida'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

29' Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Cyle Larin'in vuruşunda top ağlarla buluşuyor. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında elle müdahale gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

24' Josef De Souza'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

22' GOOOLL!!! Beşiktaş, Cyle Larin'in golü ile maçta öne geçiyor! Valentin Rosier'in sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Mustafa Yumlu'dan dönen topu önünde bulan Cyle Larin sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Cenk Gönen'in yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

20' Angelo Sagal'ın pasıyla topla buluşan Hugo Rodallega'nın penaltı noktasından gelişine yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

16' Beşiktaş savunmasının hatasıyla topla buluşan Muris Mesanovic'in ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Welinton'a çarpan top kornere gidiyor.

13' Georges-Kevin N'Koudou'nun ceza yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği şutunda Cenk Gönen topa hakim olmayı başarıyor.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton Silva, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ,Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

Denizlispor: Cenk Gönen, Tiago Lopes, Fabiano Leismann, Mustafa Yumlu, Ayman Ben Mohamed, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Radoslaw Murawski, Angelo Sagal, Muris Mesanovic, Hugo Rodallega