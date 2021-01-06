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Beşiktaş Ç.Rizespor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 17. hafta maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

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Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u yenerek liderliğe yükselen Beşiktaş, Rizespor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş-Rizespor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR (CANLI YAYIN)

İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, Larin, Nkoudou, Aboubakar

Rizespor: Gökhan; Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak; Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay; Skoda

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