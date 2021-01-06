Beşiktaş Ç.Rizespor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 17. hafta maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u yenerek liderliğe yükselen Beşiktaş, Rizespor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş-Rizespor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
BEŞİKTAŞ-RİZESPOR (CANLI YAYIN)
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, Larin, Nkoudou, Aboubakar
Rizespor: Gökhan; Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak; Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay; Skoda