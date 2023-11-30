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Beşiktaş - Club Brugge maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş - Club Brugge maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, evinde Belçika temsilcisi Club Brugge'u konuk edecek.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında bu akşam sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.

Beşiktaş 0-0 Club Brugge (CANLI SKOR)

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği maç, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla 4'üncü ve son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Onur, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Oxlade-Chamberlain, Salih, Rebic, Cenk, Aboubakar

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Nielsen, Mechele, De Cuyper, Spileers, Zinckernagel, Thiago

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