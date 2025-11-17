BIST 10.690
Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kalıcı olarak kulübe kazandırmak istiyor

Beşiktaş, form grafiği her geçen hafta yükselten Cengiz Ünder'i kalıcı olarak kulübe kazandırmak istiyor.

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder’i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki milli futbolcu için Fenerbahçe’ye 4 milyon Euro’luk bir resmi teklif yapmayı planlıyor.

Beşiktaş, Cengiz Ünder için Fenerbahçe kulübüne resmi bir teklif iletmeye hazırlanıyor. Bu teklifin değeri 4 milyon Euro olarak belirlendi.

Beşiktaş yönetimi, transferi tamamlamak adına önemli bir adım atıyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu.

Beşiktaş’ın bu teklifi, oyuncunun transfer sürecindeki belirleyici faktörlerden biri olabilir.

"BONSERVİSİNİ ALACAĞIZ"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında Cengiz Ünder'in durumuna ilişkin şöyle konuşmuştu:

"Cengiz Ünder'in kontratında satın alma maddesi var. Çok iyi oynuyor ve o maddeyi doldurmaya hızla gidiyor. Keşke geçen sene gelseydi. Şu anda yüzde 70'inde, yüzde 100 olduğunda çok daha faydalı olacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız."

