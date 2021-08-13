Beşiktaş Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Süper Lig'in 2021-2022 sezonu açılış maçında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal, sahasında oynayacağı maçta rakibini yenmek istiyor. Karadeniz temsilcisi ise deplasmandan puanla dönmenin planlarını yapıyor. Peki; Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'in 2021-2022 sezonu açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Kartal, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken sadece 1'inden mağlup ayrıldı.
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Stat: Vodafone Park
Hakem: Zorbay Küçük
Saat: 20.30
Yayın: beIN Sports 1
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Salih, Nkoudu, Kenan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Dokovic, Dabo, Sabo, Mendes, Alper, Remy