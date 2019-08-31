Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, Süper Ligin 3'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de son 14 maçta yenilmediği, son 7 randevudan galip ayrıldığı Çaykur Rizespor’u İstanbul’dan eli boş göndermek amacında. 2'de 2 yapan Rizespor ise İstanbul'da sürpriz peşinde olacak. Peki, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Hafta içinde deneyimli oyuncuları Ricardo Quaresma ve Gary Medel ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson, bu maçta forma giyemeyecek.

Ligde geride kalan 2 haftada teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a yenilirken, evinde Göztepe'yi mağlup etti. Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Çaykur Rizespor ise deplasmanda Gençlerbirliği, evinde ise Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son 14 maçta yenilmediği, son 7 randevudan galip ayrıldığı Çaykur Rizespor'u İstanbul'dan eli boş göndermek amacında.

Vodafone Park'ta Süper Lig'de 12 maçtır rakiplerine yenilmeyen, son 7 müsabakadan üçer puanla ayrılan, son 29 müsabakada ise gol atmayı başaran Beşiktaş, bu istikrarını Çaykur Rizespor karşısında da sürdürerek, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Vodafone Park

SAAT: 21:45

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: beIN SPORTS HD1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Dorukhan, Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Nkoudou, Güven Yalçın

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Cahtziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, De Pauw, Boldrin, Samudiu, Oğulcan