Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Süper Lig'in 2021-2022 sezonu açılış maçında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal, sahasında oynayacağı maçta rakibini yenmek istiyor. Karadeniz temsilcisi ise deplasmandan puanla dönmenin planlarını yapıyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'in 2021-2022 sezonu açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan mücadelede Zorbay Küçük düdük çalıyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
Kartal, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken sadece 1'inden mağlup ayrıldı.
Beşiktaş: 1 - 0 :Çaykur Rizespor
(İlk yarı oynanıyor)
20' Georges-Kevin N'Koudou'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
11' Kenan Karaman'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Salih Uçan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
9' GOOOLL!!! Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou'nun golü ile maçta öne geçiyor! Kenan Karaman'ın sağ kanattan yerden gönderdiği pasıyla ceza alanında topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou topu düzelterek sağ çaprazdan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Gökhan Akkan'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.
5' Ceza sahası dışında topla buluşan Kenan Karaman hızla ilerleyerek ceza alanına giriyor. Ancak vuruşu istediği gibi olmayınca Gökhan Akkan topa hakim olmayı başarıyor.
1' Hakem Zorbay Küçük maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk Çaykur Rizespor başlıyor.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Salih, N'Koudou, Kenan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Dokovic, Dabo, Sabo, Mendes, Alper, Remy